Kırklareli Valisi Bilgin koronavirüsü yendi

Kırklareli Valiliği, 31 Mart'ta koronavirüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan ve vali konağında 14 gün karantina altına alınan Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Valiliğin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bilgin'in 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen son 2 test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Ayrıca Bilgin'in immün plazma bağışında bulunacağı da ifade edildi.

Bilgin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Pozitif çıkan Koronavirüs testim, yapılan son iki testte negatif çıkmıştır. Yüce Allah'ın inayeti ve sizlerin duası ile dünya ve ülkemiz için çok büyük tehdit olan bu virüsü yenmemin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim.

T edavim sürecindeki doktorlarım; Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. İbrahim Halil Üney, Uzm. Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim."