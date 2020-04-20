İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı

Aydın'da yaşayan ve Ege Bölgesi'nin çeşitli illerindeki pazar yerlerinde tezgah açan 5 esnafa koronavirüs teşhisi konulmasının ardından pazarcıların temasta bulunduğu yakınları ve komşularının yaşadığı aynı mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

İncirliova’nın kırsal Acarlar mahallesinde yaşayan ve İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak geçimlerini sağlayan 5 pazarcı esnafına, çeşitli tarihlerde gribal enfeksiyon nedeniyle gittikleri hastanede koronavirüs teşhisi konuldu.

Pazarcıların, temas ettiği belirlenen yakınlarının ve komşularının yaşadığı Acarlar mahallesindeki 22 ev, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantinaya alındı.

Ürünler ellerinde kaldı

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada mahallenin tamamının karantinaya alındığı şeklinde asılsız iddialar kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine Söke ve Kuşadası belediyeleri, ilçelerindeki semt pazarlarına dışarıdan gelen pazarcı esnafının geçici süre alınmamasına karar verdi.

İki ilçenin aldığı bu karar üzerine pazarcıların satmak üzere aldıkları ürünler ellerinde kaldı.

Olayın duyulmasının ardından İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı AKP’li Nedim Kaplan, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ve AKP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman mahalledeki pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Karantinaya alınan ailelerin mallarına talip oldu

Karantinaya alınan ailelerin 14 gün boyunca ellerinde kalan tüm malları almayı taahhüt eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Mağdur olan ailelerin ellerinde kalan malları 14 gün boyunca belediye olarak biz alacağız. Dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık vasıtasıyla dağıtacağız. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde gene ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, “Dün akşam sosyal medyada yapılan yanlış bir paylaşımlardan sonra şu ana kadar Acarlar ve bölgede büyük sıkıntılar yaşadık. Ben buraya gelirken tüm belediye başkanları ile görüştüm. Herkes pazarına gidecek, alışverişini yapacak” dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, Acarlar Mahallesi’nin Ege Bölgesi’nin kalbi olduğunu belirtip, “Dün akşam yaşanan bilgi kirliliği dolayısıyla burada kafalar karıştı. Pazarcı esnafı ve aynı zamanda üreticiler olarak pazarlarda yerimizi alıp, satış yapamazsak hepimiz açız” diye konuştu.