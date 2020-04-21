Bakan Selçuk duyurdu: Sosyal yardım programının 3'üncü faz başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3️⃣. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020
Başvuruyu aşağıdaki adresten yapabilirsiniz:https://t.co/MaGTW1mslk
Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanların pazartesi, '2' olanların salı, '4' olanların çarşamba, '6' olanların perşembe ve '8' olanların cuma günü başvuru yapabileceğini ifade etti.
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