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    İstanbul Tabip Odası: İstanbul'da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı

    © İHA / FATİH KEÇE
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (271)
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    İstanbul Tabip Odası'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık kurumlarında 13-19 Nisan arasında yaşananlara ilişkin raporuna göre, enfekte olan sağlık çalışanı sayısı ise 2 bine yaklaştı.

    İstanbul Tabip Odası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık kurumlarında 13-19 Nisan haftasında yaşananlara dair raporunu açıkladı. Raporda, salgın mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için "Filyasyon (bir hastalığın kaynağını bulmak/yayılma zincirini takip etmek) çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor. İstanbul’da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı" denildi.

    Raporda, 11-12 Nisan günleri uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul sokaklarının önceki günlere göre daha canlı olduğu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 14 Nisan akşamı salgının yayılma hızını kontrol altına aldıklarını açıklamasıyla sokağa çıkan insan sayısının arttığına dikkat çekildi.

    Raporda öne çıkan diğer tespitler ise şöyle sıralandı:

    - Algoritma değişikliği nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı azalmakla birlikte İstanbul’da salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle yatan/çıkan hasta sayısı 10 bini aştı. Hastaneler hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük gayretleriyle daha organize olmakla birlikte ciddi sorunlar devam ediyor.

    - Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği ilk haftalara göre azalmakla birlikte devam ediyor. Birçok hastanede vardiyalı çalışmaya geçilmekle birlikte bazı hastanelerde özellikle asistanlar hala daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor.

    'Aile Sağlığı Merkezlerinde enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor'

    - Pandemiye karşı sahada filyasyon çalışmalarını yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve rutin faaliyetlerini yürüten Aile Sağlığı Merkezi çalışanları arasında enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor.

    - Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntılar giderek büyüyor. Hastalar hizmet alacak sağlık kurumu bulmakta zorlanıyorlar.

    - Toplu bulunulan mekanlarda maske takma zorunluluğu getirilip satışın yasaklanmasına ve maskelerin eczanelerden temin edileceği duyurulmasına rağmen yeterli ve düzenli dağıtım yapılamıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

    - Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kodlama sistemine uyulmuyor; bütün klinik bulguları uymasına ve Covid-19 olarak kabul edilip tedavi görmelerine rağmen PCR testi pozitif çıkmayan hastalara ve ölümlere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarında yer verilmiyor.

    - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 13 Nisan tarihli yazısıyla hastanelerde müdürlükten izin alınmadan COVİD-19’la ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (271)
    Etiketler:
    Sağlık çalışanı, açıklama, Dezenfekte, hekim, Doktor, Kovid-19, Koronavirüs, İstanbul Tabip Odası
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