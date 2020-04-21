AKOM: İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına girebilir

AKOM, bugün gece saatlerinden itibaren, İstanbul'un serin ve yağışlı havanın etkisi altına girebileceği uyarısında bulundu. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava yarın da etkisini gösterebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'un Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 12-14°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Yağışlı havanın 22 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağmur şeklinde etkili olacağı, rüzgarın da kuzeyli yönlerden sert, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM'un tahminlerine göre 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri bölge genelinde hava parçalı bulutlu olabilir.