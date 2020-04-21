TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Özel Oturumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şentop, Erdoğan'a Meclis'e gelmemesini önerdiğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Özel Oturumu ile ilgili olarak gazeteci - yazar Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

Şentop, "Peki, Sayın Cumhurbaşkanı katılmayacağını söyledi mi size? Malum, TBMM'nin 100. yılı önemli ve toplumun büyük bir kesiminde bu konuda hassasiyet var" sorusuna, "Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım, takdir sizindir, diye" yanıtını verdi.

Şentop şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının 23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti öteden beri olan bir şey değil. 23 Nisan günü TBMM'nin toplanması geleneği de 1983'te başlamış. Daha önce yok, TBMM'de özel gündemli toplantı yapılmıyor. O dönemde Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak 3 kez katılmış, 1988 yılı dahil katılmamış. Merhum Turgut Özal, Merhum Süleyman Demirel hiç katılmamış.

Sayın Ahmet Necdet Sezer de ilk kez 2003 yılında katılmış, daha önce 2001 ve 2002'de katılmamış. Sonra Sayın Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmışlar. Meclisimizin 100. yıl dönümü çok önemli, uzun süredir hazırlık yapıyorduk, ama karşı karşıya olduğumuz yüzlerce yıldır görülmeyen şiddette, dünyayı saran bir salgın hastalık. Önerilen tedbirlere uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplantının gerçekleştirilmesi önemli."