Diyanet'ten evde teravih namazı kılacaklara uyarı

Ramazanın ilk teravih namazı 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Türkiye genelinde camilere ilişkin alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazlarını evlerinde tek başına veya ailesiyle eda edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.
Tural, "Mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan yaşlı, kalp hastası veya koronavirüs nedeniyle tedavi görenler, teravih namazı kılabilirler. Bu insanların teravih namazı kılmalarında da hiçbir sakınca yoktur. Çünkü teravih orucun değil, ramazan ayının sünnetidir" diye konuştu.
'İbadet etmek uğruna can tehlikeye atılmaz'
Evlerinde teravih namazı kılacakların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile diğer resmi makamların önerilerine uyması gerektiğini vurgulayan Tural, İslam'ın, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını hedeflediğini hatırlattı.
Tural, insanların ibadet etmek uğruna canını tehlikeye atmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti:
"Evlerinde, koronavirüsün bulaşma ihtimali olan kişi izole edilmelidir. Evde teravih namazını cemaatle kılınıyor diye izole edilmiş kişinin cemaate iştirak etmemesi kendisine telkin edilmeli ve bu kişi izole edildiği odada ferdi olarak teravih namazını kılmalıdır. Çünkü hane halkına bulaştırma ve böylece onları tehlikeye atma ihtimali vardır. İzole edilmiş kişi, teravih namazını tek başına bir odada eda etmelidir."
'Müezzinlik yapacak kimse yoksa imam müezzinlik de yapabilir'
Vatandaşların evlerinde teravih namazını cemaatle kılarken saf düzenine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tural, şu bilgileri verdi:
Teravih namazı kılacak kişi çok fazla namaz suresi bilmiyor olabilir. Mesela diyelim ki sadece Kevser ve İhlas surelerini biliyor. Bu kardeşimiz birinci rekatta Fatiha suresini okuduktan sonra Kevser suresini okur. Rüku ve secdelerini yapar, arkasından ikinci rekata kalkıp Fatiha suresini okuduktan sonra İhlas suresini okur, rüku ve secdelerden sonra tahhiyata oturur, Ettehiyatü, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece iki rekatı kılmış olur. Tekrar kalkar, yine birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kevser, ikinci rekatta İhlas surelerini okur. Bu şekilde bütün rekatları, Kevser ve İhlas surelerini okuyarak teravih namazını bitirebilir. Bunda da herhangi bir sakınca olmaz. Camilerde teravih namazı cemaatle kılındığında olduğu gibi her iki veya dört rekatta bir salavat getirebilirler."
Tural, salgınla mücadele kapsamında cemaatle namaz kılma konusunda, "Apartman altında veya sitelerin uygun bir yerinde sosyal ihtiyaçlar için yapılmış olan alanlarda toplanılıp cemaatle namaz kılınmasını uygun bulmuyoruz. Bu durum koronavirüsle mücadele açısından çok tehlikeli" uyarısında bulundu.
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