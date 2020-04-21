Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Olayın nedeninin belediyeye ait bir otelin ruhsatının iptal edilmesi olduğunu söyleyen Şenel, "İptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum. Daha önce yaralama, kurşunlama, bir sürü olay olmuş" dedi.

Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, dün sabaha karşı evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ayaklarından yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel sol dizinden ameliyat edildi.

1'i azmettirici 9 kişi gözaltına alındı

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

'Taviz vermedik, burası temiz olsun istedik'

Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, DHA'ya konuştu.

Şenel, "Olayın sebebi belediyeye ait otelde 30 Temmuz'da bir baskın olmuş, polis tarafından 10 bin lira ceza kesilmiş. Bu ceza ikinci defa tekrarlandığı zaman iş yeri kapatılır diye bir madde var. Polis 30 Mart günü tekrar gitmiş. İkinci kez orada yasa dışı birtakım şeyler tespit etmiş. Bu tutanağı ekleyerek kaymakamlığa göndermişler. Kaymakamlık da ruhsatın iptali istemiyle bize gönderdi. Ben de ruhsatı iptal ettim" dedi.

İptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ettiğini söyleyen Şenel, "Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik. Burası temiz olsun istedik. Sağ olsun ilçemizdeki yetkililerimiz de destek oldu, o yardımı yapıyorlar" diye konuştu.