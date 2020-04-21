Kamu çalışanlarıyla ilgili '24 Nisan' kararı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, "Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla, kamu çalışanları 24 Nisan 2020 Cuma günü'da izinli olacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olacağı 24 Nisan tarihinde kamu çalışanlarının izinli sayılacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23-26 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulamayı planladıklarını açıklamıştı.

