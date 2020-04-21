Kamu çalışanlarıyla ilgili '24 Nisan' kararı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olacağı 24 Nisan tarihinde kamu çalışanlarının izinli sayılacağını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. "
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23-26 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulamayı planladıklarını açıklamıştı.
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