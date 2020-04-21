AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı. Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ve gündeme ilişkin açıklama yapan Çelik, 'Avrupa dayanışmasının virüs karşısında darmadağın olduğunu' belirterek "Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı. Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Korona günleri 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin sona erdiğinin işareti olarak ele alınacak. 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız.

- Tarih boyunca salgınlar hep ülkelerin ilişkilerini etkiledi. En çarpıcı konulardan bir tanesi AB içerisindeki tartışmalar. Bugün İtalya ve İspanya AB'nin kendilerine yardım etmediklerini söyledi. AB, 'yardım götürmekte geç kaldık' dedi. Efsanevi Avrupa dayanışmasının virüs karşısında darmadağın olduğu görüldü. NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.

- Dünya artık bundan sonra temel insani konuları ele alacak. Ulusal mücadelenin tamamlayıcısı küresel mücadeledir.

- Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi bu konularda son derece hazırlıklı hale getirmiştir. Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı. Salgına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalandık. Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil.

- 71 ilde 172 öğrenci yurduyla yurt dışından getirdiğimiz vatandaşlarımızın karantinada olmasını sağladık. 25 binden fazla vatandaşımız Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Türkiye'ye getirilecek. Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz.

- Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

'Vatandaşa hizmet götürme konusunda yasak yok'

- Koordinasyonsuzluk çıktığı anda salgınla mücadelede zaaf oluşur. Bazı belediyelerin ekmek dağıtılmasının engellendiği haberleri var. Kimsenin hizmet yapması engellenmiyor. Elindeki imkanı herkes pandemi kuruluna getirecek, oradaki Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden halkımıza dağıtılacak. Bu merkezi bir planlamayla yapılmazsa, mücadelenin doğasına aykırı bir iş yapılmış olur. Bunu yasakçılık gibi sunanlar doğru söylemiyor. Bu bir yalan siyasetidir. Vatandaşa hizmet götürme konusunda yasak yoktur.

- Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır. Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi. Salgınla mücadele için genelgelere uyulmalıdır.

- Ülkelere yardım salgınla mücadelenin teknik boyutudur. Yardımlarımız 44 ülkeye ulaşmıştır. KKTC'nin bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır.

'Bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayabileceğiz'

- Yalan haber karaborsası kurulmuştur. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığına dair yalan haberler üretilmektedir. Bu haberlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayabileceğiz. Bunun gerçekleşmesi tedbirlere uymamıza bağlı.

- Sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği gösteriyorlar.

Soru-Cevap

- (23 Nisan) Cumhurbaşkanımız 23 Nisan oturumuna katılmayacak. Meclis Başkanımız çok güzel bir çağrı yaptı. O gün saat 21'de hepimiz camlardan pencereden İstiklal Marşımızı okuyacağız.

- (İnfaz düzenlemesi) CHP siyasi tarihi boyunca çok kez AYM'ye başvuru yaptı. Alakasız bir şekilde birisi suç işlediği zaman bu düzenlemenin neticesi gibi sunulmaya çalışıyor.

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