WhatsApp oylamasıyla açılan tarihi çarşı yeniden kapatıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Alipaşa tarafından 16.yüzyılda Mimar Koca Sinan'a yaptırılan ve günümüzde Edirne'de alışverişin merkezi olan Tarihi Alipaşa Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay sonra dün yeniden açılmıştı.

WhatsApp'ta oylama yapıldı

1565 yılından bugüne Edirne ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafların oy birliğiyle 25 Mart Çarşamba günü kapatılan tarihi çarşının, dün esnafların ‘WhatsApp' uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri oylama sonucu hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.

1 günde yeniden kapatıldı

Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre, tarihi çarşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yeniden kapılarını kapattı.

Edirne'nin vatandaş yoğunluğunun en yüksek oranda olduğu Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi çarşıda hediyelik eşyadan giyime, şekerlemeciden kuyumcuya toplam 128 işletme bulunuyor.