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    TBMM Başkanı Şentop'tan '23 Nisan özel oturumu' açıklaması

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    Sputnik Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a cevap vermeyi gerekli gördüğünü belirterek "Genel başkanlara, TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan'da yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da katılmamasını önerdiğimi söylüyor. Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok" dedi.

    Şentop, A Haber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü özel gündemle toplanacağı hatırlatılarak, "Bu yıl nasıl bir oturum gerçekleşecek?" sorusu üzerine Şentop, "Bu özel gündemli oturum konusunda, '23 Nisan'daki faaliyetler yapılacak, yapılmayacak.' gibi tuhaf bir tartışma görüyorum. Bu, tabii bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir kısmı da bunu çarpıtma gayreti içinde" diye konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla tarım sektörü temsilcileriyle görüştü.
    © AA / CHP
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    Bu kararın yeni alınmadığını, 15 Nisan Çarşamba günü TBMM'nin ara vermesiyle ilgili karar alınırken, AK Parti Grubunun önerisi olarak Meclise getirilen bir konu olduğunu dile getiren Şentop, Meclisin, 23 Nisan saat 14.00'te özel gündemle toplanması konusundaki grup önerisinin, Genel Kurulda kabul edildiğini anımsattı.

    'Hiç yaşanmamış bir tartışma'

    Şentop, 23 Nisan programını 15 Nisan akşamı milletvekillerine gönderdiklerini bildirerek, "Dolayısıyla '23 Nisan'da program olacak, olmayacak...' Hiç yaşanmamış bir tartışmadır. Kimsenin de aklından böyle bir şey geçmemiştir." dedi.

    Bugüne kadar önerilen tedbirler konusunda başta milletvekilleri olmak üzere Mecliste çalışanların tamamının, büyük bir itina ve titizlik gösterdiğine şahit olduğunu söyleyen Şentop, bunun olumlu neticesini de aldıklarını, bugüne kadar kendilerini üzecek bir vakayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

    TBMM'nin yoğun görüşmeler yaptığını anımsatan Şentop, Avrupa parlamentolarını da incelediğini dile getirerek, "Parlamentolar resmen çalışıyor gözüküyor ama çok nadir toplantılar yapıyorlar ve yalnızca çok acil meseleleri görüşüyorlar. Mart ve nisan aylarında dünyanın belki de en yoğun çalışan parlamentosu TBMM." ifadelerini kullandı.

    Çalışmalar sırasında önerilen tedbirlere riayet edildiğine değinen Şentop, yasama çalışmalarının, sosyal mesafe kuralına uyularak, daha az milletvekilinin katılımıyla ve maske kullanmak suretiyle yürütüldüğüne dikkati çekti.

    Şentop, 23 Nisan özel oturumunda da söz konusu önerilen tedbirlere riayet edilmesini arzu ettiğini, kendilerini üzecek bir sağlık problemiyle karşılaşmayı istemediklerini vurguladı.

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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    'Üzüntü ve esefle karşılıyorum'

    Siyasi partilerin genel başkanlarıyla, 17 Nisan Cuma günü, 23 Nisan özel oturumuna ilişkin istişarelerde bulunduğunu hatırlatan Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, "TBMM Başkanı, 23 Nisan'da, TBMM Genel Kurulunda yapılacak özel bir oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını söyleyerek, diğer parti liderlerine de oturuma katılmamalarını önerdi. Sayın Başkan, siz Meclis Başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız? Bu öneri Gazi Meclis'imizin Başkanına hiç yakışmamıştır." ifadelerine yanıt verdi.

    Meclis Başkanı olarak 23 Nisan haftasının basit tartışmalarla geçirilmesini arzu etmediği için bu tür tartışmalara girmek istemediğini ancak doğrudan kendisine hitaben konuşan Öztrak'a cevap vermeyi gerekli gördüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:

    "Genel başkanlara, Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da oturuma katılmamasını önerdiğimi söylüyor. Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok. Milletvekilleri istedikleri zaman Meclise gelebilirler, istedikleri zaman gelmeyebilirler. Benim kimseden bir talepte bulunmam veya onlara bir teklifte bulunmam söz konusu değil. Yalnızca sağlıkla ilgili bu tablo karşısında sosyal mesafenin korunması, milletvekillerinin daha az sayıda katılımının sağlanmasıyla ilgili nasıl bir yol izlenebileceği, partiler tarafından belli sayıda milletvekilinin belirlenebilmesinin olabilirliği, bu arada genel başkanların katılmasının milletvekillerinin katılmasını zorunlu kılan bir etki olduğu, belki bunun da düşünülebileceği şeklinde bir istişare ve değerlendirme görüşmesiydi. Bu görüşmeyi, 'Bir teklifte bulundu. Genel başkanlara Meclise gelmeyin falan dedi.' gibi değerlendirmesini üzüntü ve esefle karşılıyorum."

    '23 Nisan'ın birleştirici bir gün olmasını düşünüyoruz'

    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde nasıl bir yanıt aldınız?" sorusu üzerine Şentop, "Önerilen tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetlere katıldıklarını ifade etti. Benim söylediğim, genel başkanların katılıp katılmaması durumunda zaten onun cevap vermesini gerektirecek bir şey de değildi. Bir görüş olarak değerlendirilebilir diye söylemiştim. Ona dair bana bir beyanı olmadı. Birleştirici bir gün olmasını düşündüğümüz 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde var olmayan, söylenmeyen bazı şeyler ki iki kişi arasında geçmiş bir görüşmeden bahsediyorum. Bunu daha sonra dışarıda söyleyen arkadaşlar, bu görüşmede bulunan arkadaşlar değiller." ifadelerini kullandı.

    Şentop, şunları kaydetti:

    "Burada bunları çarpıtarak kamuoyunda bir rahatsızlık, huzursuzluk, tartışma çıkarmadan rahat edemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumu görüyorum maalesef. Sayın Öztrak, çok tuhaf şekilde bana hitap ediyor. 'Siz Meclisin Başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız?' diyor. Mecliste, bu şekilde birtakım soruları seven arkadaşlar var. Tabii bu tartışmaları biz de yapabiliriz, daha ağırını da söyleyebiliriz. Ama bu yaşadığımız ortamın 23 Nisan'ın arzu ettiğimiz atmosferine gölge düşürmek istemiyorum. Burada konuşurken siyasetçilerin, özellikle belli sorumluluk mevkisinde bulunanların doğru bilgiler üzerinden konuşması lazım. Aksi halde bilgileri yanlış olursa yanlış sonuçlara varıyorlar. Bilgilerin kasten çarpıtılması söz konusuysa çok daha vahim bir durum. Bunu hiçbir milletvekili arkadaşıma yakıştıramam."

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Mustafa Şentop, Faik Öztrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM
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