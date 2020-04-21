Zonguldak'ta otomobil evin üzerine düştü

Zonguldak Ereğli'de Kandilli beldesi pazar yeri mevkisinde Emirhan Karabulut idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye girdi.
Yaklaşık 100 metre rampa aşağı inen otomobil, istinat duvarının kenarındaki bir evin çatısına düştü.
Kazada, otomobildeki Emir Karabulut yaralandı.
Vatandaşlarca araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Emirhan Karabulut'un aracın freninin patladığını söylediği öğrenildi.
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