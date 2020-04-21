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    İçişleri Bakanlığı

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004211041881090-icisleri-bakanligindan-81-ilin-valiligine-ramazanda-alinacak-tedbirlerle-ilgili-genelge/

    İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.

    Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid- 19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi arttırarak vatandaşların  hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

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    Koronavirüs (Kovid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda pek çok tedbirin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

    Genelgede; Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği, bu nedenle Ramazan ayı boyunca aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, türbe ziyaretleri kısıtlanacak

    Buna göre; vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınacak.  İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecek.   Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. 

    Ramazan davulcularının hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek

    Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda  riayet edecekleri  hususlarda belirtildi.

    Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek  ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

    Ramazan pidesi satışı iftardan 2 saat önce sona erecek

    Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.  

    Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacak.

    İftar saatinin en az 3 saat öncesinden toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak

    İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak.

    Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

    Mezarlık ziyaretleri kontrollü olacak

    Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.  Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

    Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

    Ramazan fırsatçılarına denetimler artacak

    Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

    Bakanlık, Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. 

    Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

    Etiketler:
    İftar yemeği, İftar, Koronavirüs, İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı
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