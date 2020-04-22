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    Koronavirüs atlatan doktor: 14 günlük karantina süresi kesin iyileşme anlamına gelmiyor

    © REUTERS / Christinne Muschi
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (293)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004221041882145-koronavirus-atlatan-doktor-14-gunluk-karantina-suresi-kesin-iyilesme-anlamina-gelmiyor/

    Semptomların ilk ortaya çıkışından 17 gün sonra iyileştiğini zannederken test sonuçları pozitif çıkan doktor, "14 günlük karantina süresi kesin iyileşme anlamına gelmiyor. İyileştiğimi sanıp dışarı çıksam birçok insana virüs bulaştıracaktım" dedi

    Kovid-19 pandemisinde çok sayıda sağlık çalışanı virüsten etkilenirken, rakamlar ve iyileşme süreleri ise tam olarak bilinmiyor. Sağlık çalışanları sürekli vaka gördüklerinden, hastalıkları daha ağır ve uzun seyredebiliyor. İstanbul Avrupa yakasındaki bir kamu hastanesinde ateşi yükselmeye başlayan ve 25 Mart tarihinde test sonucu pozitif çıkan uzman doktorun başına gelenler ise, izolasyon ve testlerin önemi açısından ibret olacak türden.

    25 Mart’ta ilk test sonucu pozitif çıkan ve sonrasında evinde tedavi gören doktorun, 17 gün sonra yapılan testi de pozitif çıktı.

    Yine pozitif çıktı

    Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, semptomların ilk ortaya çıkışından 17 gün sonra iyileştiğini zannederken test sonuçları pozitif çıkan uzman doktor şunları söyledi:

    "20 Mart’ta hastanede çalışırken vücut sıcaklığım aniden 38.5’a çıkınca, ateş düşürücü ilaç aldım. İlk gün öksürüğüm yoktu. Ertesi gün akciğer tomografisi çektirdim ancak herhangi bir bulgu gözükmüyordu. Enfeksiyon uzmanı arkadaşlarım bazı ateş düşürücü ve gribal ilaçlar reçete ettiler. Şikayetlerimin ikinci günü biterken, PCR testi yaptırdım. 25 Mart’ta sonucun pozitif olduğunu bildiren telefonu aldım. İlk iki gün şiddetli ateş ve kramplar olmuştu. Yataktan çıkamaz durumdaydım. Nefes almak bile zor geliyordu. Sürekli uyur, uyuklar haldeydim. Hastalığın yedinci gününü atlattıktan sonra halsizlik dışında semptom kalmamıştı. Karantina süremin dolmasını beklemeye başladım. Karantina süresi dolduktan üç gün sonra kontrol testi yapıldı ve sonuç yine pozitif çıktı."

    37 güne uzuyor

    Hastalığın herkeste gösterdiği başlangıç belirtilerinin farklı olduğunu, 14 günlük karantina süresinin kesin iyileşme anlamına gelmediğini dile getiren uzman doktor ayrıca şu ifadeleri kullandı:

    "Halsizliğim bir türlü geçmek bilmiyor. Test sonucum negatif çıkacak ve işime dönme hayali kurarken biraz yıkıma uğradım. 14 günlük yeni karantina sürecindeyim. Arkadaşlarımla Whatsapp’tan konuştuğumda iyileşme süresi 37 güne uzayan doktor olduğunu duydum. Karantinanın bittiği gün iyileştiğimi zannedip dışarı çıksam ve üç gün sonra test yapılmamış olsa, birçok insana virüs bulaştıracaktım. Eşim ve kızım da bir aydır tedbir amaçlı benimle karantinadalar. Evimizi sürekli havalandırıyoruz. Neyse ki eşim ve kızımda sorun yok. İnsanlar bu salgını ciddiye alsınlar. Biz hekimler olarak böylesi bir salgınla ilk kez karşılaşıyoruz. Öksürük şikayetim yoktu. Kovid-19 testi pozitif çıkan hekimlerden bazılarının öksürük şikayeti olurken ateşleri düşük seyrediyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (293)
    Etiketler:
    Karantina, Tedavi, Doktor, Kovid-19, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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