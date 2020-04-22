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    Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den renk değiştirme açıklaması: Safra birikimine bağlı değişiklik olmuş olabilir

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (298)
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin'de koronavirüs tedavisi gören 2 doktorun ten renginin değişmesiyle ilgili, "Koronavirüs karaciğer fonksiyonuna da eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" dedi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüsün Türkiye ve dünyadaki son seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Tezer, bu tür pandemi hastalıkların ne zaman biteceğine dair öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu, Türkiye'de yakın zamanda sokağa çıkmanın kısıtlanması, uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması, okulların tatil edilmesi gibi büyük ve ciddi önlemlerin rakamlara yansıdığını belirtti.

    'Safra birikimine bağlı renk değişimi olabilir'

    Vuhan'da 2 Çinli doktorun cildinin ciddi koronavirüs enfeksiyonlarından kaynaklanan karaciğer hasarından sonra önemli ölçüde koyu renge bürünmesine ilişkin Prof. Dr. Tezer, "Koronavirüs sonuç itibarıyla öncelikle yoğun bakıma girdiğinizde tüm sisteminizi etkileyebiliyor. Bu durumda da kalp, böbrek gibi tüm sisteminize etki edebiliyor. Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonuna eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" diye konuştu.

    Tezer'in koronavirüsle ilgili diğer açıklamaları da şu şekilde:

    Prof. Dr. Tezer, "Teması ne kadar kısarsanız o bağlamda da bunun sonucunu görüyorsunuz. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye’de gelen son rakamlar iyi bir yönde gittiğimizi gösteriyor. Ancak bunu tarih olarak açıklamak için şuan çok daha erken. Sadece söyleyebileceğimiz şu ki bu hafta ve haftaya da bu şekilde gidersek mayısın ilk günlerinden itibaren rakamların daha da azalacağını, belki de mayısın sonuna doğru rahatlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Ama rehavete kapılmamamız gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. En ufak bir rehavete kapılma 10 gün sonra ikinci dalgalanma şeklinde karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

    'Pozitif vakalarda hızlı tedaviye başlanıyor'

    Prof. Dr. Tezer, 20 ila 65 yaş arasında pozitif vaka sayısının daha çok olduğuna dikkat çekerek, "Fakat bu 'risk grubundakiler, yaşlılar daha fazla bu hastalıktan ölüyorlar, komplikasyonlar daha yoğun oluyor' anlamına gelmemeli. Maalesef 20 ila 65 yaş arasında yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız da oluyor. O yüzden her kesimin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye’nin diğer ülkelerden farkı ise pozitif olan tüm vakalara semptom olsun olmasın çocuklar hariç tedavi başlanıyor. Bunun yansıması rakamsal olarak baktığınız zaman özellikle 'zatürre' dediğimiz hadisenin Türkiye'de hızlıca azaldığını ve çok düşük rakamlara geldiğini görebiliyorsunuz. Bunun azalması da yoğun bakım ihtiyacının azalması demek oluyor. Özellikle riskli grubunu da evde tuttuğunuz zaman aslında virüse karşı rahatlama açısından da büyük ölçekli bir alan yaratılmış oluyor" dedi.

    'Denize girmememiz için bir sebep olmayacaktır'

    Prof. Dr. Tezer, önümüzdeki yaz aylarının geçtiğimiz yaz aylarına göre daha durağan geçeceğinin altını çizerek, "Ancak ne kadar sıkı önlemlerle yaz aylarına geçireceğiz, şuan alacağımız önlemler neticesinde bu belli olacaktır. Yani şuanda yapacağımız kısıtlamalar, temas izolasyonları, kendimizi evde karantinaya almamız bizim yazı daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacaktır. Ayrıca koronavirüs havuzlarda insandan insana bulaşmıyor ki zaten bu virüs doğada da çok uzun süre kalabilen bir virüs değil. Özellikle havuz gibi klorlu yerlerde de virüsün öleceğini biliyoruz. Sosyal mesafemizi koruduğumuz müddetçe, kalabalık halde bulunmadığımız sürece denize girmememiz için bir sebep olmayacaktır'' dedi. 

    'Temas azaltıcı önlemlerin arkasındayız'

    Bilim Kurulu olarak sokağa çıkma kısıtlamasına olumlu baktıklarını ifade ede Prof. Dr. Tezer, "Teması azaltıcı önlemlerin hepsinin arkasındayız. Bunu her zamanda tartışmıştık ve bu temas azaltma her yoluyla mümkündür. Sokağa çıkma yasağı bizim her zaman masada tartıştığımız bir konuydu. Bunlar değerlendirilip Sağlık Bakanlığı ile gerekli karar verici merciler duruma göre bunun planını yapıyorlar. Ancak bundan sonra bu tür gereksinimler olduğu sürece bizim sürekli masamızda olan ve sürekli tartıştığımız hadiseler de tekrar gündeme gelecektir" diye konuştu.

    'Aşı çalışmaları belki aylarca sürer'

    Aşı çalışmalarının tüm dünyada sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tezer, "100'ün üzerinde aşı çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman ağızdan verilme yoluyla, burundan verilme yoluyla, iğneyle vücuda enfekte gibi çok değişik yollardan bu çalışmalar sürüyor. Aşı çalışmaları aslında 4 aşamada gerçekleşir ve ilk aşaması hayvan deneğidir. Ardından insan çalışmalarına küçük çapta başlanır ve bunlar 'faz 1' dediğimiz çalışmalardır. Ve bununla da ilgili çalışmaların dünyada 5 ülkede yürüdüğünü görüyoruz. Fakat aşı çalışmaları maalesef bugün, yarın ya da haftaya sonuç alınabilecek bir iş değil. Belki aylarca sürer. Fakat biz kış boyunca göreceğimizi de düşünürsek bu mikroorganizmayı, o dönemde de aşılama devreye girerse tüm dünyadan mikroorganizmanın azaltılması ya da yok edilmesi yönünde adım atılmış olur" diye konuştu.

    'Virüs dünyada doygunluğa ulaşmadı'

    Prof. Dr. Tezer, hastalığın dünyadaki seyrine ilişkin de "Dünyada bugün itibarıyla 2.5 milyon kişinin enfekte olduğunu ve birçok insanın öldüğünü biliyoruz. Dünyada aslında birçok ülke yavaş yavaş normal hayatına dönüyor; ama bu virüs tüm dünyada doygunluğuna şuan ulaşmamış durumda. Bu doygunluğa ulaşmadığı sürece de Dünya Sağlık Örgütü de temkinli davranıyor" dedi.

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (298)
    Etiketler:
    Semptom, Hastalık, Koronavirüs, Kovid-19, Koronavirüs Bilim Kurulu, Hasan Tezer
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