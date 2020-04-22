İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarını çektiği öne sürülen CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma

DHA'nın aktardığı habere göre, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne gitti.

Cep telefonu ile Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Özçağdaş, polislerin uyarısı üzerine CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

Habere göre Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.

Özçağdaş: Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım yalan

Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandığı iddia edilen Özçağdaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU."

Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU. — Suat Özçağdaş (@Suat_Ozcagdas) April 21, 2020

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