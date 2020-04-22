İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Nakdi yardıma izin vermeyeceklerini biliyorduk, bu yüzden toplamadık

Sözcü'den Nevşin Mengü'ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, gündemdeki 'yardım toplama' polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soyer, en başından beri koronavirüs sebebiyle kabul edilen bağışların nakdi değil ayni bağışlar olduğunu, kabul edilen nakdi bağışların sorun yaratabileceğini öncesinden öngördüğünü belirtti.

Bu öngörüsünün sebebini geçen yaz İzmir'deki büyük yangın ile açıklayan Soyer, o dönemde bir bağış kampanyası başlatmak istediklerini, bu iznin valiliğe bağlı olduğunu, valilik izni içinde aylarca uğraştıklarını ve bağış alamadıklarını söyleyerek bu dönemde de nakdi yardımların sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünü ve bu sebepten kabul edilen yardımların yalnızca ayni yardımlar olduğunu ifade etti.

'Siyasi partiler bu süreçte iyilikte yarışsaydı çok daha güzel hizmetler ortaya çıkardı'

Soyer, bu kadar büyük bir küresel kriz olmasına rağmen hâlâ Türkiye'de eski siyasi söylemlerle gün geçirilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Bu çok anlaşılmaz bir durum. Daha ne olabilir ki el ele vermek için veya o ayrıştırmacı, ötekileştirmeci dili bir kenara bırakmak için, daha ne yaşayacağız ki? Ama buna rağmen bu siyaset üslubundan vazgeçilmiyor. Bu dönemde bunu görüyoruz ne yazık ki” dedi.

Soyer, "Siyasi partiler bu süreçte iyilikte yarışsaydı çok daha güzel hizmetler ortaya çıkardı ama böyle bir yarış yaşanamıyor, o nedenle siz kendi kendinize bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Biz isterdik ki, İzmir'de tüm kurumlarla birlikte ortaya proje koyalım ki daha büyük etki etsin ve daha çok insana dokunabilelim. Ama öyle olmadığı için biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kendimize bir şey yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar 56 binin üzerinde erzak paketi dağıtıldığını ifade eden Soyer, bunun dayanışmayla olduğunu, paketlerin bir kısmının gönüllülerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.