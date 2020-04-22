Eşini, iki çocuğunu ve komşusunu tabancayla rehin aldı, 'Kıskançlıktan yaptım' deyince serbest bırakıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Banu T. ve 2 çocuğu ile eşinin komşusunu tabancayla rehin alan Halil T., özel harekat polisi binaya girmek için hazırlık yaparken teslim oldu. Mahkemede kıskançlık nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığını öne süren Hail T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, ilçede özel bir bankada güvenlik görevlisi olan 38 yaşındaki Halil T., bir aydır ayrı yaşadığı öğretmen olan eşi Banu T.'nin yaşadığı eve gitti.

DHA'nın aktardığı habere göre Halil T., burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokak kapatılarak özel harekat polisleri çağırıldı.

'Barışmak için geldim, eşim kabul etmeyince kendimi kaybettim'

Kendisini ikna etmeye çalışan polislere önce direnen Halil T., polis binaya girmek için hazırlık yaparken teslim olacağını söyledi ve rehin aldığı kişileri bıraktı.

Gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinin ardından bu sabah mahkemeye çıkarılan Halil T., "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi.

Mahkeme, Halil T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.