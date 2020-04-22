Çavuşoğlu: Astana görüşmelerini telekonferans yoluyla gerçekleştirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana süreciyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bugün İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" dedi.