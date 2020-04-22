Çavuşoğlu: Astana görüşmelerini telekonferans yoluyla gerçekleştirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Astana süreciyle ilgili olarak telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Suriye bağlamında Kovid- 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" dedi.
Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. #Suriye bağlamında #KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum&sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2020
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