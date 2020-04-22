CHP'li Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı, soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı Şenel ve eşi, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateşle bacaklarından yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 6 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürerken, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verildi.