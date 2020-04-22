Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'erkeklerin durum tablosu' paylaşımından dolayı özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dün belediyesinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tablo nedeniyle özür diledi. Sağlık Bakanlığı'nın her gün koronavirüste son durumu açıklamak için kullandığı tabloya benzer tabloda, 'evde kal' çağrıları sonrası erkeklerin ev işleriyle meşgul olduğu ifade ediliyordu.

© Fotoğraf : Twitter Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşım.

Ancak Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz. Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz.



Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir. — Gaziantep Büyükşehir - #EvdeHayatVar 🏡 (@GaziantepBeld) April 22, 2020

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