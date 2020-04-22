Altun'un avukatı: CHP'li Özçağdaş fotoğraf çektiğini kabul etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı.

Hürriyet'e konuşan Altun’un avukatı Sezgin Tunç’tan alınan bilgiye göre, olayın tutanak altına alınması akabinde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine ifadeye çağrılan Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 gece saatlerinde verdiği ifadesinde Altun’un evinin fotoğrafını çektiğini kabul ve ikrar ettiği öğrenildi.

Özçağdaş ifadesinde ayrıca, Altun’un evine kendi özel arabasıyla ve yanında ilçe başkan yardımcısı Ali Selçuk Kaya ile CHP üyesi ve Parti Okulu eğitmeni Mehmet Sarıyar ile gittiğini kabul etti.

Ayrıca, Özçağdaş’ın telefonuna inceleme için el konulduğu, bilirkişi tarafından inceleme yapılarak telefonla nasıl fotoğrafların çekildiği, bunların kimlerle paylaşıldığı tespit edileceği, bu tespitlerin savcılık dosyasına gireceği belirtildi.

Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’ne aralarında CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Sera Kadıgil’in de olduğu çok sayıda kişiyle gelen Özçağdaş, Kaya ve Sarıyar ifadelerini verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

'İnşaat var mı diye fotoğraf çektim'

DHA'nın haberine göre ise Özçağdaş'ın dün gece verdiği ifadesinde 'İnşaat var mı diye fotoğraf çektim' dediği, gerekçe olarak da 'İnşaat olup olmadığını tespit etmek' dediği öğrenildi.

Özçağdaş: Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım yalan

Özçağdaş ise konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU."

Ne olmuştu?

DHA, CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayının dün saat 12.50 sıralarında meydana geldiğini geçmişti. Buna göre, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarıda bulunduğu, cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.