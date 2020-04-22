Villada parti düzenleyen 5 kişiye 3 ay ev hapsi

Büyükçekmece'de koronavirüs önlemlerine rağmen bir villada düzenlenen parti nedeniyle 5 kişiye 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid -19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürürken, dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir villada kalabalık bir grup tarafından parti yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, eğlencenin müstakil ve bahçeli bir villada düzenlendiğini belirleyerek söz konusu adrese baskın düzenledi.

Partiyi düzenleyen kişi Nijerya uyruklu, 46 kişiye 3 bin 180 lira para cezası

Villada Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) adlı kişinin yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediği öğrenildi. Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri belirlenen toplam 46 kişi hakkında her birine '1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefe' suçuna 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

5 kişi gözaltına alındı

Partiye ev sahipliği yapan ve 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan arandığı tespit edilen Nijeryalı Ebuka John E. ile söz konusu bahse eğlence partisini organize ettiği tespit edilen Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan Nijerya uyruklu Ebuka John E. ile Mehmet A., Selman E., Mustafa E. ve Eren Ç., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli makamlarca zanlıların tamamına 3 ay süreyle ev hapsi hükümleri uygulandı.