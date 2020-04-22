Afganistan ve Pakistan'dan getirilen Türk vatandaşları yurtlara yerleştirildi: 'Devletimiz uçak gönderdi, biz de geldik'

Afganistan ve Pakistan'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Afganistan'dan gelen Çorumlu Bekir Toygacı, "Allah razı olsun devletimiz uçak gönderdi, biz de geldik. Orucumuzu burada tutacağız, bayramımızı burada yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Afganistan'dan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 29 Türk vatandaşı Yozgat'a götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen ve maske dağıtılan vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

'Orucumuzu burada tutacağız, bayramımızı burada yapacağız'

Afganistan'dan gelen Çorumlu Bekir Toygacı, gazetecilere yolculuklarının iyi ve sıkıntısız geçtiğini belirterek "Allah razı olsun devletimiz uçak gönderdi, biz de geldik. Orucumuzu burada tutacağız, bayramımızı burada yapacağız. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

'Hangi il olduğu önemli değil, insan kendini evinde hissediyor'

Ufuk Murat da devletin yurt dışındaki Türk vatandaşları için uçak kaldırdığını söyleyerek "Ben de bir yıldır dışarıdaydım, ülkeme dönmem iyi oldu. Hangi il olduğu önemli değil, insan kendini evinde hissediyor. Karantinadan sonra Antalya'ya gideceğim" diye konuştu.

Pakistan'dan getirilen 133 Türk vatandaşı Eskişehir'de gözetim altında tutulacak

Pakistan'dan getirilen 133 Türk vatandaşı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Pakistan'da Türk eğitim kurumlarında görev yapan 133 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi. Vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.