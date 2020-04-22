Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 23 Nisan yanıtı: Boyunu ve haddini aşan açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "23 Nisan'da Meclis'te olacağım. Diğer liderler gelmezse kendi bilecekleri iş" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bahçeli mesajında, "Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıl dönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir duygularla anıyor ve kutluyoruz. Müteessiriz, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam yüz yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekûn mücadele ve mukabele ediyoruz. Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip koronavirüsün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir. Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı’nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı hastalığın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur" ifadelerine yer verdi.

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin ta kendisidir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir meclis olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir meclistir. Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis’tir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis’tir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclis’tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir."

'Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir'

Liderlerin TBMM'nın 23 Nisan oturumuna katılması gerektiğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Bahçeli, şunları söyledi:

"23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Sözde tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, infaz düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir."

Bahçeli mesajının devamında, "Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum. Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum. İstikbalimizin güvenceleri sevgili çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum. Manevi ikram ve bereketiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerife’mizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükûnet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir” dedi.