HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan infaz yasası özrü

Meclis'te infaz indirim yasası oylamasına HDP'li vekillerin tamamının katılmadığı eleştirilerine yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçmenlerinden özür diledi.

Gazete Duvar yazarı Özlem Akarsu Çelik'e açıklamalarda bulunan Sancar, Meclis'te 61 sandalyesi bulunan HDP'nin geçen hafta TBMM Genel Kurul'da yapılan infaz indirim yasası oylamasında 24 ret oyu vermesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

'Muhalefetin tamamı orada olsaydı kanun gene çıkacaktı'

Sancar, "7 gün boyunca orada her maddede konuştuk. Milletvekillerimiz 4 kere ayrı ayrı Meclis içinde yürüyüş yaptı. Sembol nedir oylama anında muhalefetten kaç milletvekili var. Bu bir şekildir. İnsanlar son anda o fotoğraf görmek istemişler demek ki. Biz bunu fark etmemişiz. Seçmenimizden de özür diliyoruz. Samimiyetle eleştiri yapan her kesime de haklı olduğunu söylüyoruz" dedi.

Sancar, "Eğer orada muhalefet tam kadro, daha doğrusu 34 vekil daha bulundursaymışız sanki kanun başka çıkacakmış gibi bir algı yaratanlar var. Muhalefetin tamamı da orada olsaydı. O kanun gene çıkacaktı" diye konuştu.