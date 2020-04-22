Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmede Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.