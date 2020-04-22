Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, görüşmede Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, görüşmede Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)