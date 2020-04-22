40 gündür evdeydi: Koronavirüs testi pozitif çıktı

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi.

İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastaneye yatışı yapılan Baz'a, ikinci bir test yapıldı. Ağız ve burundan alınan örneklerdeki testin sonucu ise negatif çıktı. Karantinaya alınan Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.