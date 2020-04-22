Kaftancıoğlu 23 Nisan mesajında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Taşçıoğlu'nu andı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kişisel Twitter hesabında bir video yayınladı. Söz konusu videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayat hikayesi yer aldı.
Kaftancıoğlu, bu paylaşımına "Yarının kahramanlarına, Cumhuriyet çocuklarına umut olsun" notunu düştü.
Yarının kahramanlarına,— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 21, 2020
Cumhuriyet çocuklarına umut olsun. #CemilTaşçıoğlu#23Nisan pic.twitter.com/ESDrZhKvkL
Kaftancıoğlu'nun Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Çapa Tıp Fakültesi'nden eski öğrencisi olduğu biliniyor.
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