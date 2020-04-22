Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu gece itibarıyla 15 bin kişinin Türkiye'ye getirilip farklı şehirlerde karantina altına alınacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.