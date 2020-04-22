İçişleri Bakanlığı genelgesinde 'Ramazan pidesi' detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi. 2 saat öncesinden tüm üretim duracak ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edecek.

Düb, İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.

Genelgede, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak” ifadesi yer alıyor. Ancak bu ifadenin pide satışını kapsamadığı öğrenildi.

Söz konusu ifadede 2 saat öncesinden üretimin durdurulacağı ancak satışın herhangi bir yasak ya da önlem olmadıkça iftar saatine kadar süreceği belirtildiği anlaşıldı.