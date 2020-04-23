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    Ankara’da koronavirüs salgını nedeniyle gayrimenkul satışları yüzde 40 düştü

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    Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ankara’daki gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilediği, başkentte gayrimenkul satışların yüzde 40 oranında düştüğü, fakat konut fiyatlarının ucuzlamadığı öğrenildi.

    Dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını, başkent Ankara’daki gayrimenkul sektörünü olumsuz etkiledi. Sputnik’e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan emlak danışmanlık şirketi sahibi Hasan Üner, gayrimenkul satışlarında yüzde 40 oranında düşüş meydana geldiğini, bununla birlikte konut fiyatlarında ucuzlama olmadığını belirtti.

    ‘Kaliteli bir yapı makul fiyattan hemen alınabiliyor’

    Üner, “Pandemi başlayalı satışlar yüzde 40 oranında düştü, ancak bir yapı kalite olarak iyi ise ve makul fiyattan satışa çıkarılıyor ise, hemen alınabiliyor ve koronavirüs buna engel olmuyor. Gayrimenkul fiyatları düşmedi. Ancak iyi pazarlık yapabiliyorsanız, önceden da olduğu gibi alım-satım sırasında fiyatı ciddi oranlarda düşürebilirsiniz” diye konuştu.

    İnsanların pandeminin er ya da geç sona ereceğini anladıklarını belirten Üner, herkesin daha iyi zamanları beklediğini ve bu nedenle şimdiden kar sağlamaya çalıştığını ifade etti:

    ‘Yıkılmak üzere olan eski konutlar yatırım amacıyla tercih ediliyor’

    “Bizim müşterilerimiz, önceden de olduğu gibi, ileride kar etmek için yıkılanın yerine yenisini almak amacıyla yıkılmak üzere olan eski konutları almaya çalışıyor. Bunun dışında kriz, ev, daire, arsa türünden ucuz yapıları neredeyse etkilemedi. Ankara’yı ele alacak olursak genelde Afganistanlılar, Suriyeliler olmak üzere çok yabancı uyruklu insan var, fakat alıcılar genelde Türkler.”

    ‘Pandemi konut inşaatlarını etkilemedi’

    Pandeminin konut inşaatlarını da etkilemediğine dikkat çeken Üner, “Birçok inşaat projesi var ve şimdi devlet dairelerinde izin almak için sıraya giriliyor, zira talep var ve iş duramaz. Turizm ve ona bağlı sektörler koronavirüsten dolayı durakladı, ancak pandemi inşaat sektörünü hiçbir şekilde etkilemez. Gayrimenkul satışları seyrini sürdürüyor ve pandemi sonrasında her şey önceki seviyelere dönecek” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Gayrimenkul, Koronavirüs, Ankara
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