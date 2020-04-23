Twitter'da Bingöl esprisi yapan kişiye soruşturma: 'Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim' demişti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan bir kişinin Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.