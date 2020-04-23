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    Pandemi hastanesi çalışanları bir aydır evlerine gidemiyor: Hastaların bize daha çok ihtiyacı var

    © İHA / İSMAİL COŞKUN
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (105)
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    Ankara'da pandemi hastanesinde koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları, yaklaşık 1 aydır ailelerini riske atmamak için tedbir amacıyla otelde kalıyor. 24 saat nöbet usulü çalıştıklarını anlatan hemşire Dilek Madak, "Sonuçta ailelerimizden ayrı olsak da hastaların daha çok bize ihtiyaçları var" diyor

    Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Salih Ertürk Hastanesi, geçen 20 Mart'tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yapıyor.

    Hastanede koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanları, yaklaşık 1 aydır ailelerini riske atmamak için eve gitmiyor. 40 sağlık çalışanı, hastanenin yanında belediye tarafından tahsis edilen otelde kalıyor.

    Otelde kalan 30 yaşındaki hemşire Kübra Gülşahin, 1.5 yaşındaki oğlu, annesi ve eşiyle sadece telefonda konuştuklarını söyledi. 

    'Yoğun bakım hastalarının yemeklerini bile ellerimizle yediriyoruz'

    Ailesinin hepsinin kronik rahatsızlığı olduğunu belirten Gülşahin, "Hem kendi taşıyabilirliğimiz hem de dışarıdan alabilme ihtimalimiz olduğu için genelde karşılaşmak istemiyoruz. Bu sebeple burada hayatımızı devam ettiriyoruz. Burada karantina altındayken hem herkesten uzak hem de herkese en yakınız, insanların aileleri yanlarına giremezken onların hem ailesi oluyoruz hem çocuğu ve kardeşi oluyoruz. İnsanların ailesi yanında olmadığı için, yoğun bakım hastalarının yemeklerini bile ellerimizle yediriyoruz. Temizliklerini biz yapıyoruz. Bu süreçte onların yanında olmaktan mutluyuz" dedi.

    © Sputnik / Pavel Kononov
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    24 saat nöbet usulü çalıştıklarını anlatan 47 yaşındaki hemşire Dilek Madak ise 1 aylık süreçte iki oğlu ve kronik rahatsızlığı olan 75 yaşındaki annesini bir kez gördüğünü söyledi. 

    Madak, "Çocuklarla ve annemle görüntülü konuşuyoruz. Hastaneye buradan normal kıyafetlerimizle gidip hastanede bakanlığımızın temin etmiş olduğu pandemi kurallarına uygun olarak giyinip servislerde hizmet ediyoruz. Hastalarımız ailelerinden uzak kaldıkları için tek başlarına odada karantinada olmak zorundalar. Elimizden geldiği kadar, hem evlat hem kardeş, yeri geliyor anne baba gibi davranmaya çalışıyoruz. Sonuçta ailelerimizden ayrı olsak da onların daha çok bize ihtiyaçları var. Sağlık çalışanlarının verdiği büyük emekle ve halkımızın bize göstermiş olduğu güvenle bunu en kısa sürede yeneceğiz. Bu sürece insanlar ne kadar önem verirlerse o kadar kısa sürede bitecek. Umarım en kısa sürede bu süreç tamamlanır ve herkes eski günlerine geri döner" diye konuştu. 

    Etimesgut Şehit Salih Ertürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Acar ise 20 Mart’tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını söyleyerek, "Sağlık çalışanlarımızı ve ailelerini korumak için hastane bitişiğinde belediyemize bağlı bir otel ayarlayarak, 40’a yakın sağlık çalışanımızın ikamet etmesini sağladık" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (105)
    Etiketler:
    Türkiye, Sosyal izolasyon, Kovid-19, Koronavirüs, Otel, Hemşire, Doktor, Hastane, pandemi, Etimesgut, Ankara
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