Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 205 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 ve 65 yaş üstü 805 kişi olmak üzere toplam 6 bin 434 vatandaş hakkında idari ve adli işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı. Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve adli işlem uygulandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın denetimlerinde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı.