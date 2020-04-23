Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıklarının Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiği de durma noktasına geldi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin sakinleşmesini fırsat bilen yunus balıklarının Ortaköy sahiline kadar gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yunuslar bu kez Ortaköy sahiline kadar geldi https://t.co/LEEn0H797O pic.twitter.com/S8eGPxj8xa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 23, 2020

​Yunusların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasında adeta dans ettiği muhteşem anlar ise izleyenleri mest etti. O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.