Evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki ninenin 'firar' girişimi

Adıyaman'da çocuklarının zincirle kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt adlı yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu.

Duvara tırmanarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

© İHA / CİHAN KİZİR Zahide Karakurt

'Evde sıkılmaktan deli olacağım'

İHA'nın haberine göre Türkçe bilmeyen 75 yaşındaki Karakurt, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar, ben de kendimi oradan aşağıya attım” dedi.

Zahide Karakurt'un oğlu Yusuf ise, "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik, bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı" diye konuştu.