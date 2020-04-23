Hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte koronavirüs şeklinde pasta

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Dr. Cumali Yılmaz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan paramedik Büşra Tokkacı, 28 Mart tarihinde yapmayı planladıkları nişan ve nikâh törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

Sağlıkçı çift, hastanede nişan yapmaya karar verdi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yapılan nişana Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve çalışma arkadaşları katıldı. Çiftin ailesi ise video konferans sistemiyle nişana katılabildi.

Çiftin nişan yüzüklerini takan ve hayırlı olsun temennisinde bulunan Prof. Dr. Zorlu, "Korona sürecini ülkemiz sağlık kahramanlarıyla birlikte çok iyi götürüyor. Hayat devam ediyor. Gençler hayırlı bir şeye yeltenmişler. Hayırlı işlerde acele edilmesi yönünde prensibimiz var. Bu iki tane yakışıklı ve güzel gencimizin yüzüklerini takacağız. Koronavirüsün biteceğini ümit ediyoruz. Gençler için hayırlı, mübarek olsun” dedi.

Çift, yüzüklerin takılmasının ardından kendileri için hazırlanan virüs şeklindeki nişan pastasını kesti.

Pandemi nedeniyle nişan ve nikahı iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Büşra Tokkacı, “28 Mart tarihinde hem nişanımız, hem de nikahımız olacaktı. Pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldık. Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından, hem de ekip arkadaşlarımız istedi. Hep beraber böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelenmesine ya da iptal edilmesine hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ve bu pandeminin dünyaya ve ülkemize verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter. Her şey normale döner. Bu da bizim için güzel bir anı oldu. Mutluyuz” diye konuştu.

Cumali Yılmaz ise, “Hem bize, hem ekip arkadaşlarımıza moral olsun istedik. Maalesef ailelerimiz katılamadı. Onlarla video konferans yapabildik. İnşallah düğünümüz sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur" ifadesini kullandı.