Libya'da hayatını kaybeden MİT personelinin fotoğrafını çeken kişinin ifadesi ortaya çıktı

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubu ile cenazesine katılan meslektaşlarının kimliğinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada görüntülerin Akhisar Belediyesi Basın Birimi'nde görevli E.E. tarafından çekildiği ortaya çıktı. E.E., Oda TV muhabiri Hülya Kılınç'ın fotoğrafları istediğini, sadece inceleyeceğini düşündüğü için gönderdiğini öne sürdü.
DHA'nın haberine göre, Libya'da görev yaparken hayatını keybeden MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile ailesinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir tespit yapıldı.
Cenaze töreninde fotoğrafları çeken ve Oda TV muhabiri Hülya Kılınç'a ulaştıran kişinin Akhisar Belediyesi Basın Biriminde görevli E.E. olduğu belirlendi.
'Cenazenin MİT mensubuna ait olduğunu bilmiyorduk'
Habere göre, Kılınç’ın telefon kayıtlarından ulaşılan E.E'nin., haberin Oda TV’de yayınlanmasından bir gün önce 3 kez, haber yayınlandıktan sonra ise 2 kez iletişime geçtiği belirlendi. E.E. ifadesinde şunları anlattı:
"19 Şubat tarihinde belediyeye şehit cenazesi olduğuna ilişkin bilgi gelmesi üzerine, cenazenin bulunduğu yere gittik. Buraya giderken biz şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğunu düşünüyorduk. Aklımıza da başka herhangi bir şey gelmedi. Cenazede Akhisar Kaymakamı, bir milletvekili ve yine protokolden bazı kişiler ve vatandaşlar mevcuttu. Ben belediye başkanı başta olmak üzere protokolün fotoğraflarını çektim. Yine cenazeye ilişkin birkaç görüntü daha çektim ancak şehidin ailesi bana konunun hassas olduğunu, 'fotoğraf çekip yayınlamazsanız seviniriz, lütfen anlayış gösterin' diye söyleyince fotoğraf çekmeyi bıraktım. Bu söylemden sonra da hiçbir fotoğraf çekmedim ve yayınlamadım. Cenaze esnasında ve sonrasında da şehidin MİT mensubu olduğuna ilişkin herhangi bir bilgim olmadı. Aynı cenaze töreninde bulunan belediye başkanı ve milletvekilinin de bilgileri olmadığını düşünüyorum. Cenaze töreninde de herhangi bir bilgi konuşulmadı.”
'Kılınç'a 2 fotoğraf gönderdim'
Törenden 10 gün sonra Oda TV muhabiri Hülya Kılınç’ın kendisini aradığını söyleyen E.E., şöyle devam etti:
"Hülya Kılınç'ı Manisa'da gazetecilik yaptığımdan dolayı 3 yıldır tanıyorum. Cenaze töreninin üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra beni arayıp 'çay içmek istediğini' söyledi. Ben kendisine çalıştığımı ve yoğun olduğumu söyleyerek görüşemeyeceğimizi belirttim. Aynı gün akşam bir kez daha aradı. Bu görüşme sırasında katıldığım şehit cenazesiyle ilgili elimde fotoğraf olup olmadığını sordu. Haber yapmayı düşündüğünü, incelemek üzere fotoğraf istediğini söyledi. Görüşmede bana şehidin MİT mensubu olduğuna ilişkin bir şey söylemedi. Ben şehidin TSK mensubu olduğunu düşünüyordum. Bunun üzerine Kılınç’a WhatsApp üzerinden 2 fotoğraf gönderdim. Gönderdiğim fotoğraflardan birinde şehidin cenazesinin vatandaşlar tarafından taşınırken, diğerinde ise şehidin naaşı ve protokol vardı. Ancak Kılınç yalnızca vatandaşlar tabutu taşırken çektiğim fotoğrafları kullanmış. Milletvekili ve protokolün olduğu fotoğrafı kullanmamış. Haber içeriğinde kullanılan diğer fotoğrafları nereden temin ettiğine ilişkin bilgim yok.”
Cenazenin MİT mensubuna ait olduğunu haber Oda TV’de yayınlandıktan sonra öğrendiğini ileri süren E.E., "MİT mensubu olduğunu bilseydim fotoğrafları kesinlikle göndermezdim. Şehidi TSK mensubu olarak bildiğim ve sadece incelemek için istediği için 2 fotoğrafı Hülya Kılınç’a gönderdim" dedi.
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