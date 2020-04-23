Kılıçdaroğlu 23 Nisan oturumunda yeni anayasa çağrısı yaptı: Kuvvetler ayrılığı kesin olarak sağlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik bir parlamenter sistem oluşturmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu. Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Kılıçdaroğlu, sözlerine "Bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda TBMM’ne 100. Yılında önemli görevler düşüyor. Bugün sorunlarımız var bunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor" diye başladı.

Kılıçdaroğlu devamında şunları kaydetti:

"Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve onların uygulamaya koydukları darbe yasalarıdır. Yaşadığımız sorunları sağduyu ile akılla mantıkla birikimle birlikte açmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın çıkarlarını esas almak olmalıdır. TBMM’nin ikini yüzyıla adım atarken gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım."

Kılıçdaroğlu, sözlerine son verirken 16 madde sıraladı: