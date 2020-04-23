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    internet - alışveriş

    Salgın döneminde yapboz, oyuncu koltuğu ve ağda satışında patlama oldu

    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (114)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004231041896494-salgin-doneminde-yapboz-oyuncu-koltugu-ve-agda-satisinda-patlama-oldu/

    Araştırmaya göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yüzde bin 438’lik artış ile yapbozda oldu. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.

    Koronavirüs salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu yapılan bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Akinon tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu 11-12 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapboza (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde bin 438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.

    Giyimde en yüksek artış pijama takımı

    Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı. Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Salgının etkili olduğu dönemde online şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı.

    'Müşterilerin yüzde 37.4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor'

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu yapılan çalışmanın sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmede; salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ile yüzde 34 oranında artış olduğunu bildirerek, "Tüketicilerin online alışveriş sitelerinde vakit geçirme oranları salgın öncesine göre yüzde 19 arttı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11-12 Nisan tarihlerinde markaların online satışları ortalama yüzde 14 artış gösterdi. En dikkat çekici sonucu ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. Araştırmaya göre, müşterilerin yüzde 37.4’ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor. Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak. Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021’de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu gerçekten hareketle firmalarımızın alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (114)
    Etiketler:
    Salgın, Koronavirüs, Karantina, İnternetten alışveriş, Alışveriş sitesi, online alışveriş, Alışveriş
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