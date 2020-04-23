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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok

    © AA / Mustafa Murat Kaynak
    Türkiye
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (324)
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Temmuz ya da Ağustos aylarında telafi eğitimi düşüncelerinin olmadığını söyledi.

    © AA / Yıldız Aktaş
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor
    Selçuk, CNN Türk canlı yayınında koronavirüse ilişkin soruları cevapları. 

    'Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimleri olur mu?' sorusu yöneltilen Selçuk, "Yaz ayları birçok coğrafi bölgede eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla ilgili bazı zorluklar yaşıyoruz. Biz çocuklarımızın bu kadar içeride kapalı kaldıktan sonra tatil yapmaların önemseriz. Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duyuruyoruz. Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık. Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim" diye konuştu. 

    Selçuk, özel okullarda yazın eğitim verilip verilmeyeceğiyle ilgili ise "Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz" dedi. 

    'Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz'

    Katıldığı Ülke TV yanında ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında açıklama yapan Selçuk, "Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de bir stadyumda öğrenciler, 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdiler. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyularak bir LGS sınavı gibi bir alternatif durum mümkün olur mu" sorusu yöneltilen Bakan Selçuk, "Tabii ki olabilir." yanıtını verdi.

    Çocukların motivasyonunu kırmadan mümkünse zamanında mümkün olmaması halinde de kısa zaman içinde LGS kapsamındaki merkezi sınavı yapmak istediklerini dile getiren Selçuk, bunun için istatistiklere baktıklarını anlattı. 

    Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısında bu konuyla ilgili kendilerinin de içinde bulunduğu bir istişarenin yapıldığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

    "Bütün bunları önümüzdeki haftalar içinde değerlendirip online olmamak şartıyla çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Böyle bir şey elbette yapılırken öncelik çocuklarımızın sağlığı. Onları koruyarak kollayarak belli düzenlemeler yapılır. Ülkede kaç sınıf, kaç sıra var, şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Biz de farklı, değişik yaklaşımlara, uygulamalara açığız. Çoçukların yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."

    'Açık olmayan okullar için işlem yapmak mümkün değil'

    Mart ayında atanan ancak göreve başlamayan sözleşmeli öğretmenler ve seminer dönemlerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:

    "Bizim bunlarla ilgili kararımız, öğrenciler açısından okullar ne zaman açılacak? Bu soruya bağlı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun cevabına bağlı olarak bir sürecin içinde yaşayacaklar. Öğretmenler için uzaktan eğitimi çok ileri noktalara taşıdık. Öğretmen eğitiminde bir sıkıntı olmaz. Öğretmenlerle ilgili şu anda herhangi bir öğrenci söz konusu değil, herhangi bir okul açık değil, dolayısıyla açık olmayan bir okul ve hiç olmayan bir öğrenciyle ilgili şu anda işlem yapmamız mümkün değil. Diğer atamalarla ilgili süreç, her sene olduğu gibi devam ediyor. Mevcut krizden dolayı da bir erteleme söz konusu."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (324)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Okul, Ziya Selçuk
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