Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

22 Nisan 2020 tarihine ait paylaşılan verilerde toplam poliklinik hasta sayısının 1113 olduğu belirtildi.
Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.
Kovid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Kovid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının ise 1 olduğu duyuruldu.
Instagram hesabında yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” denildi.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid-19 22.04.2020 verileri. Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar... #covid19 #cerrahpaşatıpfakültesi #cerrahpaşa #cerrahpasamedicalfaculty #istanbulüniversitesicerrahpaşa #istanbuluniversitycerrahpasa #ctf #iücerrahpaşa#coronavirus #koronavirüsü #cerrahpaşa #evdekaltürkiye #hayatevesığar #evdehayatvar
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid-19 21.04.2020 verileri. Tedbirli olalım kurallara uyalım. Hayat eve sığar... #covid19 #cerrahpaşatıpfakültesi #cerrahpaşa #cerrahpasamedicalfaculty #istanbulüniversitesicerrahpaşa #istanbuluniversitycerrahpasa #ctf #iücerrahpaşa#coronavirus #koronavirüsü #cerrahpaşa #evdekaltürkiye #hayatevesığar #evdehayatvar
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