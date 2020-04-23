İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanlarını aldı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen kargo uçağına malzemeler yüklendi, uçak saat 18.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı.