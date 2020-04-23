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    Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı

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    Adalar Kaymakamlığı 26 Nisan'dan itibaren 1 ay boyunca giriş çıkış yasağı getirdi.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle:

    ''Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

    Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 18.04.2020 tarihli ve 7007 sayılı Genelgesi ve 18.04.2020 tarihli ve 27 nolu İl Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ile, İstanbul sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren, 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

    İstanbul Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu’nun 21.04.2020 tarih ve 03 nolu kararı 7.maddesi ile; “anakaradan ayrık ve sadece deniz yolu ile ulaşılan Adalar ilçesinde, vaka sayısının son derece düşük olduğu ancak; sayfiye yeri olması, sıcaklıkların artması ve yaz aylarının yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaşın günübirlik olarak ziyaret ettiği bir yerleşim yeri olduğu, kış aylarında İstanbul anakarada yaşayan, yaz aylarında ikinci konut olarak adalarda yaşayan bir nüfusa da sahip olduğu ve adalardaki konutlarına gelmek istediklerinin görüldüğü, tedbir alınmadığı takdirde, yazlık olarak ve ziyaretçi olarak gelecek insanların bulaşma riskini artıracağı, virüs yayılımını artıracağı” önerilmiştir.

    İl Pandemi Kurulu Kararında da belirtildiği gibi, hava sıcaklıklarının artması ile adalara yapılacak günübirlik ve yaz aylarında ikamet etmek amacıyla seyahatlerin, virüsün yayılımı hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

    1.Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına,

    Bu kapsamda;

    a) Adalar ilçesinde, 23 Nisan 2020 tarihinden önce yerleşim yeri adresi olarak kayıtlı olanların, e-devlet sisteminden alınmış tarihçeli adres bildirim raporu ile, ilçeye giriş ve çıkış yapacaklardır.

    b) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta

    olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya

    malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Bu şekilde giren kişiler bu faaliyetleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği

    durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Bu şekilde girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklardır.

    c) Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

    ç) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, görev belgesi ile giriş, çıkış yapabileceklerdir.

    d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin

    ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

    e) Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

    2. Kaymakamlık tarafından her adada oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” geçici veya sürekli seyahat izin belgesi;

    a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

    b) Kendisi veya eşinin, vefat eden yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

    c) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri

    Kaymakamlık tarafından uygun bulunan,

    kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecektir.

    3. Adalar İlçesindeki otel, motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına,

    4. Kamu kurumlarının, çalışanların çoğunluğunun ilçe dışında ikamet etmesi nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına,

    5. Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre ile yasaklanmasına,

    6. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

    Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 72 ve 77. maddeleri uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.''

    Etiketler:
    giriş yasağı, Ramazan ayı, Koronavirüs, Adalar
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