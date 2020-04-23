Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 491 oldu: Toplam vaka sayısı 101 bin 790

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu, 115 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 101 bin 709, can kaybının 2 bin 491'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 962 test yapıldı, 3 bin 116 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 115 hasta hayatını kaybederken, 2 bin 14 hasta ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerine yer verdi.

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8PhcNL9jAb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

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