Aynı iş yerini iki kez kundaklayan zanlı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı iş yerini iki kez kundaklayan zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde 28 Mart ve 16 Nisan tarihlerinde aynı iş yerinin iki kez benzin dökülerek kundaklanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Y. olduğunu tespit etti.

H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.