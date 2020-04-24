Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İnan: Vaka sayısındaki artışın 10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz

Türkiye'de koronavirüs salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 791 bin 906 test yapılırken, vaka sayısı 101 bin 790'a, vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 491'e ulaştı. Vaka ve vefat sayılarının artmasına karşın, son bir haftadır ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; 40 bin 520 test yapılan ve toplam test sayısı 598 bin 933'e ulaşan 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8'e geriledi. Bir sonraki gün, 19 Nisan'da ise 35 bin 344 test gerçekleştirildi ve toplam test sayısı 634 bin 277'ye çıktı. 19 Nisan günü, vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptanırken, uzmanlar bu tablonun umut verici olduğunu söyledi.

Vaka sayısındaki ani artış

Ancak 20 Nisan'da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4'e yükseldi. 19 Nisan'da 3 bin 977'i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan'da bir anda 4 bin 674'e çıktı.

21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan'a göre 634 kişi arttı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını söylüyor.

'10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, bu tabloyu, "Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4'e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan'daki artışın 10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz. Havaların düzelmeye başlamasıyla insanlar hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmaya başladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi insanların marketlere hücum ettiğini gördük" ifadeleriyle değerlendirdi.

'Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor'

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Erk ise, pandemi tablosunun iyiye gittiğini bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor. Sahadan gelen bilgiler, tablonun iyiye gittiğini gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Bezm-i Alem ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde vaka sayıları gerçekten azaldı. Vatandaş tedbiri elden bırakırsa sayılar yine artar. 20 ve 21 Nisan'daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi. 22 Nisan'daki rakamlar plato çizdiğimizi, hatta düşüş eğrisini gösteriyor."

Ne olmuştu?

Koronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın uygulamadan iki saat önce açıklanması vatandaşları sokağa dökmüştü. Marketlere akın edin vatandaşlar, panik halinde alışveriş yapmıştı.