Türkiye uzaktan eğitimde 64. sırada

OECD'nin 'Kovid-19 Salgınında Eğitim' çalışması yayınlandı. Türkiye, 77 ülkenin yer aldığı 'eğitim ve ödev için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrenciler' sıralamasında 64'üncü oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD), 'Kovid-19 Salgınında Eğitim 2020' raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye, 77 ülke arasında 'Sessiz bir çalışma yeri olan öğrenciler' listesinde 49. sırada yer aldı.

Ülkelerin, okul ödevleri ve eğitim için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrencilerin sıralandığı listede ise Türkiye 64’üncü oldu.

Listede Belarus ilk sırada

Gazete Duvar'ın aktardığı rapora göre, 77 ülkelik ‘Sessiz bir çalışma yerine erişimi olan öğrencilerin yüzdesi’ listesine Türkiye 49’uncu sıradan girdi. Kazakistan, Azerbaycan ve Bosna Hersek’in Türkiye’nin üzerinde olduğu listede Belarus ilk sıraya yerleşti.

Listede Hollanda ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu. Tayland, Filipinler ve Endonezya ise listenin son sıralarında yer aldı. Endonezya’nın 77. olarak son sırada yer aldığı, ‘İnternet bağlantısına erişimi olan öğrencilerin’ listesinde Türkiye 70’inci oldu. Danimarka, Finlandiya ve Estonya, internet bağlantısına erişimi olan öğrenci sayısının en çok olduğu ülkeler olarak öne çıktı.

Yüzde 30 bilgisayara erişemiyor

Ülkelerin, okul çalışmaları için kullanabileceği bir bilgisayarı olan öğrencilere göre sıralandığı listede de Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı.

Türkiye, OECD’nin ‘Okul Çalışmaları İçin Bilgisayara Erişim’ isimli 77 ülkelik listesinde 64’üncü oldu. Bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kalırken ‘Avantajlı okullarda’ okuyan öğrencilerde bu oran yüzde 90’a yaklaştı.

Danimarka, Slovenya ve Norveç, listenin ilk üç sırasında, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler ve Endonezya ise son sırasında yer aldı.